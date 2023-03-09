В Ростовской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) продолжается строительство моста через водохранилище Ростовское море. Мост, который станет частью нового участка автодороги регионального значения «Дон» – х. Камышеваха – г. Ростов-на-Дону», возводят на границе Аксайского района и г. Ростова-на-Дону. Всего в рамках проекта к 2024 году планируется построить порядка 1,4 км дорог.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты как один из главных финансовых инструментов инфраструктурного меню продолжают помогать регионам развивать дорожную инфраструктуру. Так, в Ростове-на-Дону идёт строительство автомобильного моста через Ростовское море, который соединит улицы Кабалевского и Днепропетровскую. Значимость нового объекта состоит в том, что он решит сразу несколько важных задач, в том числе разгрузит дамбу на улице Орской и саму улицу, которая является частью въездного маршрута в город со стороны северного обхода Ростова, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона «Платовский» и областной клинической инфекционной больницы», – сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Согласно проекту, на новом 118-метровом мосту через водохранилище организуют двухполосное движение и обустроят тротуары. Для безопасности автолюбителей на самом мосту и подходах к нему будет установлено барьерное ограждение. Кроме того, к путепроводу построят подъездные участки автомобильных дорог на улицах Кабалевского и Днепропетровской с устройством тротуаров, перильных ограждений, дорожных знаков и разметки.

«Контроль за строительством значимого для столицы Ростовской области моста обеспечивает ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 21%. Для удобства возведения постоянного моста был построен временный путепровод. Сейчас на объекте продолжается устройство опор: работы по армированию, бетонирование, а также забивка свайного поля», - рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Напомним, с 2022 года строительный контроль в ходе реализации объектов на выделенные регионам средства ИБК осуществляют инспекторы подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.