В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов провел встречи с руководством и коллективами филиала «Ульяновские распределительные сети» и производственных отделений.

В Барышском производственном отделении Александр Гаврилов оценил готовность техники к предстоящему началу массовых ремонтных работ на энергообъектах, осмотрел оборудование оперативно-диспетчерской службы.

Руководитель компании отметил крепкие трудовые традиции ульяновских энергетиков. Так, в Барышском ПО работают две династии - уже третье поколение семьи Поликарповых-Ишмаковых-Советкиных и представители династии Кадышевых. «Бережное сохранение и развитие трудовых традиций – залог успеха энергетики, - отметил Генеральный директор компании Александр Гаврилов. – Прекрасно, когда опыт и навыки передаются из поколения в поколение, это мощный запас прочности коллектива».

В рамках встреч также обсуждались вопросы производственной деятельности филиала и пути повышения ее эффективности, планы на текущий год, перспективы развития электросетевого хозяйства на территории Ульяновской области.