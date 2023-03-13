Переориентация энергоресурсов на новые рынки является главной приоритетной задачей отраслей ТЭК в современных условиях. Об этом Николай Шульгинов заявил на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии «Правительственного часа».

«Нам необходим комплекс мер, таких, как расширение портовой инфраструктуры и магистральных нефтепроводов, создание экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири-2», формирование Дальневосточного маршрута, переориентация экспорта угля, а также увеличение производства СПГ с нынешних 33 млн тонн в год до 100 млн тонн к 2030-му году», - отметил Министр.

Николай Шульгинов также отметил, что сейчас активно разрабатывается программа социально-экономического развития четырёх новых регионов Российской Федерации, и выработка энергетической политики имеет особое значение.

«Необходимо не только восстановить поврежденную и разрушенную энергетическую инфраструктуру, но и создать новую, отвечающую современным условиям потребления», - подчеркнул он.

Министр рассказал депутатам, что ведётся активная работа по формированию общего рынка энергоресурсов стран-членов ЕАЭС. «Сейчас активно разрабатывается необходимая для этого нормативно-правовая база, процесс включает в себя и рынок газа, и электроэнергии, а также нефть и нефтепродукты. Также формируется аналогичный рынок энергоресурсов по линии Союзного государства с Белоруссией», - уточнил Министр.