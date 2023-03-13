 

Объявлен тендер на строительство школы в Касимове за 1,2 млрд

13 марта 2023, 10:47 209 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Рязанской области ищут подрядчика для строительства средней общеобразовательной школы на 960 мест в городе Касимов, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам тендера, прием заявок на участие открыт до 20 марта. Начальная цена контракта – 1,2 млрд рублей. На подведение итогов выделят два дня.

Здание возведут по улице Горького. Помимо учебных кабинетов, актового зала и столовой, проектом предусмотрены кабинет домоводства, мастерские по обработке металла и древесины, школьный музей, библиотека и медиацентр. В учреждении будут работать логопед и психолог.

Ожидается, что работы завершатся к концу 2024 года. Школа откроется в рамках государственной программы по развитию образования и молодежной политики.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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