Объявлен тендер на строительство школы в Касимове за 1,2 млрд

В Рязанской области ищут подрядчика для строительства средней общеобразовательной школы на 960 мест в городе Касимов, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам тендера, прием заявок на участие открыт до 20 марта. Начальная цена контракта – 1,2 млрд рублей. На подведение итогов выделят два дня.

Здание возведут по улице Горького. Помимо учебных кабинетов, актового зала и столовой, проектом предусмотрены кабинет домоводства, мастерские по обработке металла и древесины, школьный музей, библиотека и медиацентр. В учреждении будут работать логопед и психолог.

Ожидается, что работы завершатся к концу 2024 года. Школа откроется в рамках государственной программы по развитию образования и молодежной политики.