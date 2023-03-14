Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объявила конкурсный отбор, который определит инвестора-застройщика для комплексного строительства комфортного и доступного жилья по программе «Дальневосточный квартал» в городе Биробиджане Еврейской автономной области. Победитель получит широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению статуса резидента территории опережающего развития (ТОР). Итоги конкурса будут определены до конца апреля.

Под комплексную жилую застройку в черте Биробиджана выделены 30 гектаров. До 2034 года должны быть поэтапно возведены более 176 тысяч квадратных метров жилья. Причем не менее 50 процентов от общего объема застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд.

По информации правительства Еврейской автономной области, совокупный объем жилья для социальных нужд, куда входит обеспечение жильем детей – сирот, граждан, утративших жилье в результате стихийных бедствий, а также переселения из аварийного и ветхого жилья, составляет порядка 150 тыс. кв. метров. Кроме того, в связи с отсутствием на протяжении длительного времени ввода нового жилья сформировался дополнительный отложенный спрос в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека». По экспертным оценкам он составляет порядка 30 тыс. кв. м.

В состав Дальневосточного квартала в Биробиджане также войдет социальная инфраструктура — школа на 1100 учащихся и детский сад на 400 мест. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки, офисы и объекты бытового обслуживания и культурного досуга.

Ввиду того, что территория, планируемая под застройку, в настоящее время не обеспечена необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями, инфраструктура будет создана за счет федерального бюджета. Проектирование детского сада и школы будет выполнено за счёт средств инвестора – застройщика. На сегодняшний день земельный участок уже сформирован, получены технические условия на проектирование от ресурсоснабжающих организаций. Есть расчёт потребности по обеспечению площадки инженерной инфраструктурой.

Одно из требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние 5 лет площадью не менее 60 тыс. кв. метров жилья.

Победитель получит широкий перечень преференций территорий опережающего развития, в том числе бесплатно землю, инженерную инфраструктуру и налоговые льготы, а также сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы. Будут сокращены процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию. Все это поможет застройщику своевременно и качественно реализовать инвестиционный проект.

Напомним, утверждение конкурсной документации для проведения отбора участников программы «Дальневосточный квартал», которую реализуют Минвостокразвития России совместно с КРДВ, состоялось в ходе заседания наблюдательного совета ТОР «Амуро-Хинганская».

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте КРДВ.

Напомним, ранее в рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» были определены застройщики в Благовещенске Амурской области и Петропавловске-Камчатском. Так, ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» (входит в контур крупнейшей в России девелоперской компании «ПИК») в статусе резидента ТОР «Амурская» построит 6,5 тыс. кв. метров жилья, ООО «Строительная компания «Север» (дочерняя компания ООО «Юсас-строй») в статусе резидента ТОР «Камчатка» - 2,4 тысячи новых квартир. В течение 2023 года они приступят к разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья.

Кроме того, проекты комплексной застройки будут также реализованы в Южно-Сахалинске, Чите, Хабаровске. Благодаря программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.