Инновационный Саммит 2023 пройдет в Москве с 24 по 25 мая

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, проведёт Инновационный Саммит с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях».

«Инновационный Саммит зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере электроэнергетики и автоматизации, площадкой, где ведущие эксперты по различным направлениям могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы, поэтому мне особенно приятно сегодня анонсировать дату и место проведения этого события. В этом году мы рады впервые открыть для гостей двери одной из площадок «Систэм Электрик» в Технополисе в Москве, на которой мы работаем с 2014 года. На 3000 кв.м мы представим продукты и решения, в том числе российские, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка и уже доступные для клиентов», — отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Инновационный Саммит 2023 будет проходить в форматах выставки и деловой программы. Мероприятие станет актуальной площадкой для всех партнеров, работающих в области распределения электроэнергии и автоматизации - дистрибьюторов, производителей щитового оборудования, ОЕМ-партнёров и системных интеграторов, ИТ-реселлеров.

Экспозиция Инновационного Саммита станет центральным элементом мероприятия и продемонстрирует продукты и решения для представителей компаний различных отраслей экономики – нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций. Также будут представлены программное обеспечение Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукция для домашнего применения, сервисные предложения компании.

В «Центре компетенций, разработок и решений по импортозамещению» можно будет ознакомиться с работой заводов «Потенциал», «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) и НТЦ «Механотроника», а также достижениями отечественного НИОКР по управлению электроэнергией. Отдельно будет действовать зона для студентов и молодых специалистов, предлагающая возможности для трудоустройства. Во время всего мероприятия будут организованы экскурсии по выставочному пространству с новинками оборудования.

Регистрация

Зарегистрироваться на Инновационный Саммит.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Флагманские продукты и новые линейки Инновационного Саммита 2023:

силовое оборудование низкого и среднего напряжения линейки SystemePact, включающей пускорегулирующую аппаратуру SystemePact M, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

новые решения для релейной и дуговой защиты, программное обеспечение для автоматизации подстанций

низковольтные комплектные устройства SystemeBlock и SystemeGear;

распределительные устройства среднего напряжения SystemeRS и Systeme MVnex;

преобразователи частоты SystemeVar;

модульное оборудование City9 Set;

однофазные ИБП Systeme Electric и трехфазные ИБП серии Uniprom;

обновленное предложение по системам охлаждения для IT-рынка;

новые монтажные шкафы и системы распределения питания серии Uniprom;

розетки и выключатели российского производства.

Об Инновационном Саммите

Инновационный Саммит (ранее Innovation Summit Moscow) – одно из ключевых мероприятий в сфере решений для электроэнергетики. Впервые проведенный в Москве в 2017 г. компанией Schneider Electric, Инновационный Саммит предоставляет специалистам из разных отраслей промышленности возможности для качественной дискуссии по наиболее актуальным профессиональным вопросам, а также формирует площадку для демонстрации современных программных решений и оборудования для промышленной автоматизации, распределения электроэнергии, ЦОДов, автоматизации зданий и др. После образования в 2022 г. компании «Систэм Электрик» было принято решение продолжить проведение Инновационного Саммита для сохранения возможностей обмена информацией между специалистами.

О Систэм Электрик

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

«Систэм Электрик» выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», «Систэм Электрик» делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.