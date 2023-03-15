Около 700 млн рублей планируют выделить из бюджета Томской области на строительство инфраструктуры на Территории опережающего развития в Северске. Инфраструктура, в первую очередь, готовится под строительство завода по производству диоксида титана "Сибирский титан", но будет использоваться и другими предприятиями, сообщила журналистам в среду спикер облдумы Оксана Козловская в ходе выездного заседания совета думы.

"В рамках соглашения с правительством РФ региональный бюджет выделяет порядка 700 млн рублей на строительство инфраструктуры: один из объектов - это газораспределительная станция (100 млн на 2023 год) и более 500 млн - на 2024 год. Те мощности, которые будут построены прежде всего для "Сибирского титана", предусматривают развитие инвестпроектов на этой площадке", - сказала Козловская.

Она уточнила, что это будет возмещение "Сибирскому титану" затрат за строительство инфраструктуры. По договоренности с правительством РФ региону будет списан бюджетный кредит на эту сумму.

Ранее гендиректор компании "Сибирский титан" Алексей Киселев сообщал ТАСС, что строительство завода начнется весной 2023 года. Стоимость строительства - 5,2 млрд рублей. Пигментный диоксид титана используется в производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги, а также применяется в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности.

Экологичный способ производства пигментного диоксида титана методом фторирования предложен Томским политехническим университетом, технология отработана специалистами АО "СХК" на опытно-промышленной установке мощностью 125 тонн. Полученные партии товара прошли апробацию на крупнейших предприятиях - производителях лакокрасочной продукции и получили подтверждение соответствия стандартам качества. В отличие от существующих аналогов (хлоридная и сульфатная технологии), технология производства, разработанная учеными из Томска, является практически безотходной.