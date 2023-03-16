14 марта глава Администрации Уфы Ратмир Мавлиев посетил столичный «Уфимкабель», расположенный на территории Демского района.

Завод был организован в 1941 году на базе эвакуированных в столицу Башкортостана московского «Электропровода», подольского «Винилпровода» и одесского «Электрошнура».

Сегодня это одно из успешных предприятий Уфы, которое справляется со всеми задачами и имеет масштабные планы по развитию. Здесь производят более 10 тысяч наименований продукции, в том числе: радиочастотные, силовые, контрольные, геофизические, монтажные кабели и провода, автопровода, кабели и шнуры связи, установочные и осветительные провода. Все это широко применяется в военной, нефтегазовой, строительной, атомной, воздушно-космической, автомобиле- и судостроительной отраслях экономики. В год производится свыше 6 тысяч км кабеля.

В Демском районе завод был запущен в 2016 году. Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, общая площадь производственного комплекса – 34 тыс. кв. м, доля обновленного оборудования – более 35%.

– Главное, высокое качество, соответствующее всем стандартам. Особенно востребована продукция сейчас, на СВО, помогает нашим бойцам. – отметил мэр Уфы. – Отдельных слов благодарности заслуживают работники завода – многие из них работают здесь уже более сорока лет. Знают свое дело на отлично.

После знакомства с процессом производства Ратмир Мавлиев и генеральный директор ООО «Уфимкабель» Ильдар Гималетдинов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по сбыту продукции на территории города. Была достигнута договоренность организовать взаимодействие по разным направлениям – от устройства наружного освещения до капитального ремонта образовательных учреждений.