Строительство дома культуры в Дорогине оценили в 490,3 млн

В Черепановском районе Новосибирской области построят дом культуры для поселка Дорогино, сообщает RosTender.info.

Дом культуры возведут по адресу Светлая, 23/1, на земельном участке площадью 9 364 кв. м. Победитель тендера подготовит проект, построит трехэтажное здание и введет его в эксплуатацию. Прием заявок открыт до 31 марта, начальная цена государственного контракта – 490,3 млн рублей.

Зрительный зал будет рассчитан на 300 мест, читальный зал и компьютерная студия – на 30 и 15 мест соответственно. Здание будет включать буфет, тренажерный зал, детскую игровую комнату, кабинет народного хора и кружковую. Также предусмотрены классы хорового пения, баяна, фортепиано, хореографии и ИЗО.