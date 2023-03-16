Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развитие публичного Wi-Fi доступа для пассажиров столичного железнодорожного транспорта. Бесшовная беспроводная сеть теперь работает на станциях «Лесной городок», «Очаково» и «Марьина роща», открытых в начале 2023 года.

Данные станции являются частью нового московского центрального диаметра МЦД-4, который будет запущен в эксплуатацию уже этом году.

Компания ТрансТелеКом уже несколько лет активно участвует в проекте Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» по развитию публичных бесшовных Wi-Fi сетей на железнодорожных объектах. Ранее сервис был запущен на новом московском железнодорожном вокзале «Восточный» и терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево, пересадочном узле «Мещерская» и других станциях.

Также в 2022 году ОАО «РЖД» совместно с АО «Компания ТрансТелеКом» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан», авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами.

Компания ТрансТелеКом (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. ТрансТелеКом является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле Компании ТрансТелеКом – самые востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги. ТТК управляет одной из крупнейших в России магистральных волоконно-оптических линий связи протяженностью более 83 000 км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.