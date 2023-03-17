На территории особой экономической зоны «Новочебоксарск» до конца 2024 года построят новую электрическую подстанцию. Об этом договорились Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

«Подстанция позволит начать серьезное заполнение особой экономической зоны новой промышленной инфраструктурой. Лично буду контролировать, чтобы не просто ровно в сроки, а с опережающим темпом построили подстанцию», - отметил руководитель ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления развития электросетевой инфраструктуры, тарифную политику и будущие инвестиционные проекты. Генеральный директор ПАО «Россети Волга» заявил, что общество готово присоединиться к консолидации муниципальных сетей республики. Достигнута договоренность о вхождении представителей компании в состав штаба с целью синхронизации действий. В рамках его работы обсуждается разделение объектов консолидации между территориальными сетевыми организациями, их фактическое состояние, а также последующая организация электроснабжения населения в границах муниципальных и городских округов.

«В решении этих вопросов будем действовать последовательно, понимая, что и как надо делать. Прошу выстроить механизм, позволяющий ускорить необходимые процедуры, и до конца 2023 года принять на баланс все бесхозные объекты, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности «Чувашэнерго»», - заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Это станет первым этапом дальнейшей консолидации всех муниципальных сетей Чувашской Республики, в том числе вошедших в активы ГУП «Чувашские государственные электрические сети».

«В рамках сформированных целей «Россетей» по объединению электросетевого хозяйства готовы совместно с Правительством Чувашской Республики выстроить планы и в течение месяца обсудить их», - добавил Александр Гаврилов.

В беседе было также отмечено, что в части тарифного регулирования в республике сформировался достаточный объем перераспределения необходимой валовой выручки, так называемого «сглаживания», до 2027 года. Стороны договорились организовать взаимодействие с целью формирования программы снижения «сглаживания» в течение следующих 4-5 лет. «Принятие этих решений позволит серьезно нарастить объем инвестиционной ремонтной программы для последующего обеспечения электроэнергией новые точки роста социально-экономического развития региона», - сказал генеральный директор.

В завершение Александр Гаврилов отметил особую уникальность республики. «Считаю, что республика уникальна в своем роде. Здесь находится центр всего того, что считается в энергетике самым точным, важным и нужным - электротехнический кластер. И компании важно воспользоваться тем, что производит чувашская земля», - резюмировал он.