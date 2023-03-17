Промышленность России: итоги февраля 2023 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в феврале 2023 года. По оценкам института, индекс промышленного производства незначительно увеличился, индекс промышленного спроса, продолжил падение.

Индекс ИПЕМ-производство в феврале 2023 года вырос на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года. За период январь – февраль 2023 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в феврале 2023 года сократился на 1,9% относительно февраля прошлого года (-4,5% за период январь – февраль 2023 год).

Динамика индексов в феврале в сравнении с январскими показателями даёт основание предполагать, что начался восстановительный период, связанный, прежде всего, со снижением базы прошлого года,

Динамика производства в отраслях ТЭК продолжает испытывать давление в связи с внешнеполитическими факторами. При этом добыча нефти в феврале 2023 года незначительно увеличилась на 0,3% относительно февраля прошлого года

(-0,5% за период январь – февраль 2023 года), в том числе на фоне снижения пошлин на экспорт нефти. Однако уже в марте ожидается добровольное сокращение добычи нефти на 5% с целью восстановления цен на мировом рынке.

Методология расчета индексов ИПЕМ

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об институте можно найти на сайте www . ipem . ru .

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