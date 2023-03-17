В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» прошла первая профессиональная Коллегия, посвященная подведению итогов деятельности энергокомпании за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023 год.

На мероприятии собрались руководители филиала разных уровней, а также начальники районов электрических сетей. Всего очно в Коллегии приняли участие более 60 человек. Кроме того, была организована прямая трансляция мероприятия для сотрудников на местах.

Открыл Коллегию исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин. В своем выступлении он подвёл итоги работы филиала в 2022 году, представил аналитические отчёты в части недостигнутых целей и озвучил ключевые задачи на текущий год.

Первоочередной задачей для филиала является выполнение Программы повышения надёжности работы электросетевого комплекса, а также достижение всех ключевых целей, озвученных Генеральным директором энергокомпании на Коллегии в Калуге.

В завершении мероприятия почетными кубками и грамотами были отмечены 3 самых лучших района электрических сетей филиала «Нижновэнерго»: Нижегородский, Городецкий и Арзамасский, а также работники, проявившие себя по итогам работы за 2022 год.