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16 марта 2023 года в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоялась первая региональная Коллегия. Ее участниками стали руководители исполнительного аппарата филиала и 31 района электрических сетей. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности филиала за 2022 год и определены первоочередные задачи на 2023 год.
Открыл Коллегию заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, куратор «Кировэнерго» Константин Михайленко. В своем выступлении он подчеркнул, что 2022 год был непростым по погодным и экономическим условиям, но несмотря на это, филиал выполнил все основные производственные задачи.
«Коллектив «Кировэнерго» добился серьезных показателей по ключевым направлениям. Так, в течение нескольких лет филиал показывает высокие результаты по борьбе с потерями электроэнергии, и прошедший год не стал исключением. В целом по итогам рейтинга, который озвучен на Коллегии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», «Кировэнерго» занял 6 место среди филиалов двух компаний. Как куратор, я благодарю коллектив за проделанную работу», – обратился к собравшимся Константин Михайленко.
В ходе Коллегии участники подробно обсудили результаты работы филиала по всем направлениям деятельности, отдельно остановившись на вопросах надежности электроснабжения потребителей. В 2022 году коллектив «Кировэнерго» выполнил Программу технического обслуживания и ремонта на 111%, финансирование ремонтов составило 960 млн рублей. В сетевой комплекс инвестировано 1 млрд 48 млн рублей, введено в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 155 км линий электропередачи. За год к сетям филиала подключено 2654 новых потребителя на суммарную мощность 48,6 МВт. Большое внимание на мероприятии было уделено направлению дополнительных услуг и сервисов. Перед филиалом поставлена задача по развитию этого направления и расширению спектра услуг – от модернизации и строительства новых сетей уличного освещения до участия в масштабных инфраструктурных проектах.
В завершении Коллегии состоялась церемония награждения лучших районов электрических сетей по итогам 2022 года. По результатам рейтинга, в котором учитывались все основные показатели работы, лидером признан Юрьянский РЭС. Афанасьевский РЭС стал лучшим по снижению потерь электроэнергии. В церемонии награждения принял участие министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский. Он вручил директору филиала Владимиру Колесникову Благодарственное письмо.
«Кировэнерго» – это коллектив профессионалов, опытный, сплоченный, трудолюбивый коллектив. Погодные условия, которые наблюдались на территории нашей области в последние дни, еще раз это подтвердили. Хочу поблагодарить филиал за работу на благо региона и пожелать успехов в работе, процветания и благополучия!», – сказал Владимир Климентовский.
«Награда, которую мы получили сегодня, – это заслуга всего коллектива «Кировэнерго». Благодарю каждого за качественную, добросовестную работу! Отмечу, что наш филиал обладает большим потенциалом, который полностью еще не реализован. Нам есть над чем работать! Сегодня мы обсудили все ключевые задачи на 2023 год и сделаем все возможное, чтобы реализовать их на самом высоком уровне», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников в завершении мероприятия.
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