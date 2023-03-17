16 марта 2023 года в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоялась первая региональная Коллегия. Ее участниками стали руководители исполнительного аппарата филиала и 31 района электрических сетей. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности филиала за 2022 год и определены первоочередные задачи на 2023 год.

Открыл Коллегию заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, куратор «Кировэнерго» Константин Михайленко. В своем выступлении он подчеркнул, что 2022 год был непростым по погодным и экономическим условиям, но несмотря на это, филиал выполнил все основные производственные задачи.

«Коллектив «Кировэнерго» добился серьезных показателей по ключевым направлениям. Так, в течение нескольких лет филиал показывает высокие результаты по борьбе с потерями электроэнергии, и прошедший год не стал исключением. В целом по итогам рейтинга, который озвучен на Коллегии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», «Кировэнерго» занял 6 место среди филиалов двух компаний. Как куратор, я благодарю коллектив за проделанную работу», – обратился к собравшимся Константин Михайленко.

В ходе Коллегии участники подробно обсудили результаты работы филиала по всем направлениям деятельности, отдельно остановившись на вопросах надежности электроснабжения потребителей. В 2022 году коллектив «Кировэнерго» выполнил Программу технического обслуживания и ремонта на 111%, финансирование ремонтов составило 960 млн рублей. В сетевой комплекс инвестировано 1 млрд 48 млн рублей, введено в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 155 км линий электропередачи. За год к сетям филиала подключено 2654 новых потребителя на суммарную мощность 48,6 МВт. Большое внимание на мероприятии было уделено направлению дополнительных услуг и сервисов. Перед филиалом поставлена задача по развитию этого направления и расширению спектра услуг – от модернизации и строительства новых сетей уличного освещения до участия в масштабных инфраструктурных проектах.

В завершении Коллегии состоялась церемония награждения лучших районов электрических сетей по итогам 2022 года. По результатам рейтинга, в котором учитывались все основные показатели работы, лидером признан Юрьянский РЭС. Афанасьевский РЭС стал лучшим по снижению потерь электроэнергии. В церемонии награждения принял участие министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский. Он вручил директору филиала Владимиру Колесникову Благодарственное письмо.

«Кировэнерго» – это коллектив профессионалов, опытный, сплоченный, трудолюбивый коллектив. Погодные условия, которые наблюдались на территории нашей области в последние дни, еще раз это подтвердили. Хочу поблагодарить филиал за работу на благо региона и пожелать успехов в работе, процветания и благополучия!», – сказал Владимир Климентовский.