В Московской области до конца года планируется объявить тендер на благоустройство лесопарка «Волкуша» Томилинского участкового лесничества, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 21 марта. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино оценивает контракт в 1 млрд рублей.

Программу по созданию комфорта на лесопарковых территориях «Парки в лесу» запустили в Московской области в 2021 году. Помимо «Волкуши», комплексное развитие ожидает такие лесопарки, как «Гальчино» в Домодедово, Загорское море в Сергиевом Посаде, Опалиховский в Красногорске, лесопарк в Апрелевке, Супонево в Одинцовском округе и Химкинский лес.