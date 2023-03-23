Кабельный завод «Спецкабель» успешно работает в отрасли более 25 лет и все эти годы является активным участником специализированных выставок, конгрессов, форумов, конференций и семинаров.

В апреле представители завода примут участие сразу в пяти мероприятиях: 20-я Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ» (г. Атырау, Казахстан), 25-я Международная выставка электроники «ЭкспоЭлектроника» (г. Москва), 28-я международная выставка «Безопасность Москва». (Москва), Выставка «Энергетика и электротехника» (Санкт-Петербург) и 22-я международная выставка «Нефтегаз» (Москва).

На стендах «Спецкабеля» будет представлен широкий ассортимент продукции, в том числе кабели для энергетики, систем контроля и управления, а также специальные кабели для различных отраслей промышленности. Среди них – авиационный оптический кабель повышенной прочности, разработанный в прошлом году инженерами «Спецкабеля»; сверхгибкие кабели для промышленной робототехники и сверхстойкие установочные кабели, способные заменить импортные аналоги.

По словам генерального директора завода «Спецкабель» Андрея Лобанова, участие в выставках помогает предприятию уверенно заявлять о себе и представлять результаты своей работы широкой публике.