 

В Дальнегорске построят водоочистную станцию за 501,2 млн

23 марта 2023, 15:30 236 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В городе Дальнегорске Приморского края построят водоочистную станцию производительностью до 10 тыс. куб. м/сутки, сообщает RosTender.info.

Строительством займется победитель тендера. Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» принимает заявки на участие до 30 марта. Начальная цена контракта – 501,2 млн рублей.

На подведение итогов выделят день. Подрядной организации, одержавшей победу в отборе, предстоит выполнить работы до конца октября 2024 года. Строительство будет профинансировано из средств федерального и краевого бюджета, а также собственных средств предприятия.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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