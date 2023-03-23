В Дальнегорске построят водоочистную станцию за 501,2 млн

В городе Дальнегорске Приморского края построят водоочистную станцию производительностью до 10 тыс. куб. м/сутки, сообщает RosTender.info.

Строительством займется победитель тендера. Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» принимает заявки на участие до 30 марта. Начальная цена контракта – 501,2 млн рублей.

На подведение итогов выделят день. Подрядной организации, одержавшей победу в отборе, предстоит выполнить работы до конца октября 2024 года. Строительство будет профинансировано из средств федерального и краевого бюджета, а также собственных средств предприятия.