В Забайкальском крае до конца года планируется объявить тендер на строительство школы в городе Нерчинске, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 23 марта. Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края оценивает контракт с будущим подрядчиком в 1,3 млрд рублей.

Согласно СМИ, острая проблема с нехваткой школ наблюдается в Чите, Нерчинске, селах Смоленка, Засопка и поселке Атамановка Читинского района, а также в поселке Дарасун Карымского района. Выделены деньги на строительство новых образовательных учреждений в этих населенных пунктах, работы начнутся в этом году.