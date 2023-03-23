 

В Забайкалье потратят 1,3 млрд на строительство школы в Нерчинске

23 марта 2023, 16:45 184 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Забайкальском крае до конца года планируется объявить тендер на строительство школы в городе Нерчинске, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 23 марта. Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края оценивает контракт с будущим подрядчиком в 1,3 млрд рублей.

Согласно СМИ, острая проблема с нехваткой школ наблюдается в Чите, Нерчинске, селах Смоленка, Засопка и поселке Атамановка Читинского района, а также в поселке Дарасун Карымского района. Выделены деньги на строительство новых образовательных учреждений в этих населенных пунктах, работы начнутся в этом году.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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