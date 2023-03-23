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В Забайкальском крае до конца года планируется объявить тендер на строительство школы в городе Нерчинске, сообщает RosTender.info.
Соответствующая планируемая закупка была опубликована 23 марта. Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края оценивает контракт с будущим подрядчиком в 1,3 млрд рублей.
Согласно СМИ, острая проблема с нехваткой школ наблюдается в Чите, Нерчинске, селах Смоленка, Засопка и поселке Атамановка Читинского района, а также в поселке Дарасун Карымского района. Выделены деньги на строительство новых образовательных учреждений в этих населенных пунктах, работы начнутся в этом году.
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