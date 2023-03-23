Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с Главой Республики Удмуртия Александром Бречаловым. Участники встречи обсудили реализацию национальных проектов, которые курирует Минстрой России, на территории республики, развитие жилищного строительства и строительства социальных объектов.

По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Республике Удмуртия введено 401,1 тыс. кв. метров жилья.

«В субъекте продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Республика Удмуртия показывает перевыполнение плана. Так, нарастающим итогом с начала реализации программы в новое жильё переехали уже 3 230 человек, удалось расселить 46,83 тыс. кв. метров непригодной для проживания площади», — подчеркнул Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи.

За 2022 год в Удмуртии введено в эксплуатацию 1 млн 176 тыс. кв. метров жилья. Такие показатели республика демонстрирует впервые.

«Оказала положительное влияние реализация программы догазификации, принять участие в которой возможно при наличии прав собственности на индивидуальный жилой дом. Вместе с тем сработала «Сельская ипотека» на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов, а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества», — прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи.

Программа «Стимул» работает в регионе уже третий год. В рамках программы в этом году к реализации запланировано семь объектов. По графику идёт строительство автомобильной дороги в с. Первомайский, ЖК вдоль ул. Архитектора П.П. Берша и канализации в Индустриальном районе г. Ижевска. На строительство ещё четырёх объектов канализаций и одного объекта водоснабжения в республике идёт заключение договоров.

На встрече также была затронута тема комплексного развития территорий. В Республике Удмуртия две территории КРТ общей площадью 17,7 га, потенциал строительства многоквартирных домов на которых составляет 318 тыс. кв. метров.

Кроме того, глава Минстроя и Глава Республики Удмуртия обсудили вопросы перераспределения финансирования по отдельным культурным, спортивным, а также инженерным объектам республики.