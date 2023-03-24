Муниципальное предприятие г.Кемерово "Городское управление капительного строительства" (ГорУКС) проведёт капремонт Кузбасского моста через реку Томь, следует из материалов на портале госзакупок.

Контракт планируется заключить по начальной (максимальной) цене — 2,6 млрд рублей.

ГорУКС стал единственным участником соответствующих торгов, объявленных ранее управлением городского развития администрации города Кемерово.

По условиям аукционной документации, работы необходимо выполнить до ноября 2025 года. Кроме того, необходимо капитально отремонтировать по 400 метров подъездных путей с обеих сторон и 135 метров путепроводов. Протяжённость шестиполосного моста — почти 638 метров.

Как сообщал ранее мэр Кемерово Дмитрий Анисимов, в текущем году предполагается заниматься подмостовым пространством. Мэр также допустил возможность перекрытия движения по мосту по отдельным полосам.

"Когда придет время перекрыть половину моста в продольном направлении — движение по мосту будет осуществляться по трем из шести полос. Вероятнее всего, на этот период организуем реверсивное движение", — писал Анисимов.

Кузбасский мост — один из двух действующих автомобильных мостов через реку Томь в Кемерово. Ещё один мост в настоящее время строится в рамках северо-западного обхода Кемерово. Согласно аукционной документации, Кузбасский мост введён в эксплуатацию в 1982 году.