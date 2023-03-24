На улицах Санкт-Петербурга появятся ретро-трамваи за 3,1 млрд

Испытания на честность Ассоциацией "Электрокабель"
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» закупит 22 трамвайных вагона с экстерьером в ретро-стиле, сообщает RosTender.info.
Поставщик определится по результатам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 10 апреля, на подведение итогов выделят два дня. Начальная цена договора – 3,1 млрд рублей.
Согласно условиям контракта, вагоны поставят до конца июня 2024 года. Они должны быть двухсекционные, со 100% низким уровнем пола, оборудованы системами видеонаблюдения и радиоинформирования. Внешний вид транспорта будет оформлен в ретро-стиле.
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