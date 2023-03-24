 

RusCable Live - Приоритеты монтажников и реальный выбор. Эфир 24.03.2023

24 марта 2023, 11:20 187 Время чтения ≈ < минуты
Авторы и источники / Правообладателям

В эфире поговорим про рыночные приоритеты и приоритеты потребителей и почему они часто не совпадают. В эфире ваш ждут уникальные материалы с закрытого мероприятия от Татьяны @кабельпровод и определение лучшего кабеля для монтажника.

Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).

Партнер трансляции - ГК "Москабельмет" 

 

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Метки: RusCable Live
Отрасль: Кабельная промышленность 

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