В эфире поговорим про рыночные приоритеты и приоритеты потребителей и почему они часто не совпадают. В эфире ваш ждут уникальные материалы с закрытого мероприятия от Татьяны @кабельпровод и определение лучшего кабеля для монтажника.

Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).

Партнер трансляции - ГК "Москабельмет"