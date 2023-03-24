Это личный вклад каждого из нас
В эфире поговорим про рыночные приоритеты и приоритеты потребителей и почему они часто не совпадают. В эфире ваш ждут уникальные материалы с закрытого мероприятия от Татьяны @кабельпровод и определение лучшего кабеля для монтажника.
Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).
Партнер трансляции - ГК "Москабельмет"
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