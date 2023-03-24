В Советском районе Красноярска построят бассейн за 596 млн

В Советском районе Красноярска к концу апреля 2025 года построят многофункциональный комплекс спортивного и культурного назначения, сообщает RosTender.info.

Новый объект возведут в границах улиц 9 Мая и Водопьянова. Здесь будут проходить учебные и тренировочные занятия по водным видам спорта. Пропускная способность комплекса – 268 посещений в смену.

В здании будет два бассейна – взрослый и детский, размерами 25 на 15 и 10 на 6 соответственно. Для зрителей предусмотрено 150 мест. Также в комплексе запроектируют спортивный зал, массажную, буфет и музей спорта.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 10 апреля, на подведение итогов выделят три дня. С победителем заключат контракт на 596 млн рублей.