"Газпром нефть" расширяет поисковый кластер на юге Ямала

«Газпром нефть» получила лицензию на Салетинский участок в акватории Обской губы Карского моря. Актив станет частью геологоразведочного кластера, который объединяет группу материковых и шельфовых участков в районе Новопортовского месторождения на Ямале.

Лицензия на геологическое изучение Салетинского участка была выдана «Газпром нефти» по заявительному принципу на 10 лет. Площадь актива составляет 450 кв. км. На участке отсутствуют учтенные запасы нефти и газа.

Салетинский участок прилегает к другим поисковым объектам компании – материковым Южно-Новопортовскому и Суровому, а также Южно-Обскому участку в акватории Обской губы. Эти активы расположены недалеко от Новопортовского месторождения – одного из крупнейших центров добычи «Газпром нефти» на Ямале с развитой производственной и логистической инфраструктурой.

В ближайшие два года «Газпром нефть» разработает программу геологического изучения нового участка. Планируется бурение поисково-оценочной скважины, а также 2D-сейсморазведка и 3D-электроразведка. Оператором геологоразведочных работ выступит «Газпромнефть-Гео».