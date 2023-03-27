25 марта реактор энергоблока № 2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). В 19:42 (мск) впервые был зафиксирован нейтронный поток, и началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

Вывод реактора на МКУ (менее 1% от номинальной мощности) позволяет приступить к заключительной части испытаний этапа физического пуска энергоблока. Для подтверждения соответствия проекту и уточнения расчетной нейтронно-физической характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора специалисты проведут измерения фактического состояния активной зоны. Также пройдет проверка надежности функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Результаты проведенных испытаний будут переданы уполномоченным органам Республики Беларусь для получения разрешения на энергетический пуск блока, после чего начнется поэтапный набор мощности.

Одновременно с выполнением всех необходимых операций по физическому пуску специалисты продолжат плановую подготовку к последующим этапам пусковых работ — энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 10 июня 2021 года энергоблок №1 Белорусской АЭС, ставший первым объектом атомной электроэнергетики новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом, принят в промышленную эксплуатацию.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Госкорпорация «Росатом» является признанным мировым лидером и единственной в мире компанией, реализующей серийное строительство атомных электростанций за рубежом. По всему миру построено 106 объектов атомной электроэнергетики российского дизайна, из них 80 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. На сегодняшний день в международном портфеле заказов Росатома – 34 блока ВВЭР на разной стадии реализации в 11-ти странах.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»