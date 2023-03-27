Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», участвующие в кластере фотоники, представят передовые решения и продукцию на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» пройдет в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» с 28 по 31 марта 2023 года.

«Особая экономическая зона «Технополис Москва» впервые принимает участие в специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники. В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники. Он объединил столичные предприятия и научно-технические организации, примерно половина из них являются резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». Для коллег важно понимать тренды развития новой отрасли и общаться между собой на профессиональные темы», – рассказал Владислав Овчинский.

ОЭЗ «Технополис Москва» стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС) как основы для большинства фотонных устройств следующих поколений. Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.

Сейчас фотонные технологии находятся на острие технического прогресса. Они позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз, что делает их незаменимыми при развитии высокоскоростного интернета и сотовых сетей пятого поколения.

«Фотоника – наиболее перспективное направление производственной и исследовательской деятельности предприятий столичной ОЭЗ. На главной выставке по фотонике в этом году компании-резиденты представят собственные достижения и оригинальные разработки, в том числе в рамках импортозамещения, многие из которых уже прошли стадию опытных образцов», – пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин и будущую флагманскую продукцию – оптический волноводный AWG-мультиплексор. Разработанный модуль не имеет отечественных аналогов, основывающихся на оптических чипах отечественного производства. Также посетители выставки смогут ознакомиться с контрольно-измерительным оборудованием, которым располагает новая измерительная лаборатория интегральной фотоники Зеленоградского наноцентра.

Еще одно зеленоградское предприятие «Рокор» продемонстрирует изделия из искусственного сапфира, без которых невозможно создание оптических устройств и часов высокого класса.

Предприятие «Лассард» будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники и различные виды лазеров (волоконные, твердотельные, полупроводниковые, эксимерные), а также оптоволокно.

Компания «Неорос» покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду, производство которых уже развернуто, и сплиттеры – разделители каналов передачи данных.

Мероприятие представляет возможность прямых контактов с ведущими специалистами по всем технологиям фотоники.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.