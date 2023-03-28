В Новосибирской области до конца года объявят новый тендер на продолжение строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово, сообщает RosTender.info .

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 28 марта. Министерство науки и высшего образования оценивает контракт в 19,6 млрд рублей.

СКИФ представляет собой один из крупнейших проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Центр позволит изучать атомную структуру веществ в сфере биологии, фармакологии, генетики, химии и физики. Синхротрон будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус.

Строительство планировалось завершить в 2024 году, работы финансируются в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».