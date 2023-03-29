Орловский «Эксперт-Кабель» запустил новую линию по выпуску кабельной продукции для передачи электроэнергии. Инвестиции в открытие производства превысили 116 млн рублей, из которых 30,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 13,2 млн рублей – региональный Фонд развития промышленности Орловской области. Заем выдан по федерально-региональной программе « Проекты развития ».

На средства ФРП предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование – линию для скрутки кабельной продукции. Ее использование обеспечивает высокую производительность труда с учетом применения ресурсо- и энергосберегающих методов производства и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

На новом оборудовании компания выпускает силовые и контрольные кабели из медных и алюминиевых жил для передачи электроэнергии. Кабели изготавливаются на 100% из отечественных материалов и сырья. На всю продукцию получены сертификаты соответствия ГОСТу.

«Основными заказчиками наших изделий являются строительные и энергетические компании, электротехнические предприятия, дилеры кабельной продукции и медной электротехнической шины. Сейчас мы производим свыше 18000 км кабеля и порядка 130 км электротехнической шины в год. Благодаря ФРП мы приобрели новое оборудование, которое позволило значительно увеличить производственные мощности, а также сократить сроки производства по некоторым видам продукции», – прокомментировал генеральный директор ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» Сергей Кутенев.

Общая численность сотрудников завода составляет 441 человек. Запуск новой линии позволил создать 28 дополнительных рабочих мест.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Автокомпоненты» поможет выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, а программа «Экологические проекты» – минимизировать негативной воздействие на окружающую среду.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – финансирует приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1.