В Югре повысили надежность электроснабжения 38 тысяч человек

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт и техобслуживание подстанции 110 кВ «Геологическая», питающей город Югорск. На повышение надежности электроснабжения порядка 38 тысяч жителей самого западного города Ханты-Мансийского автономного округа компания направила более 1,5 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили ремонт ключевых элементов питающего центра – двух трансформаторов общей мощностью 32 МВА. На «сердце» подстанции энергетики заменили силикагель, проверили электрическую прочность изоляции и отобрали пробы масла для хроматографического анализа. Благодаря поочередному выводу в ремонт силовых установок все работы прошли без ограничения электроснабжения потребителей.

Профилактические мероприятия направлены на поддержание стабильного функционирования электросетевого комплекса. Выполненные работы позволили «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения жителей Югорска и порядка 100 социально значимых объектов города.