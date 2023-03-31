Китайская CNOOC начала буксировку морской ветроэнергетической платформы, собранной на верфи в городе Чжухай провинции Гуандун, к месту эксплуатации – нефтяному месторождению, расположенному в 136 километрах от побережья города Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны. После завершения монтажа установка станет первой для Китая ветряной электростанцией (ВЭС), работающей не на шельфе, а в открытом море.

Платформа под названием «Гуаньлянь» состоит из трех боковых и одной центральной колонны, над которой будет установлен ветрогенератор мощностью 7,25 мегаватта (МВт). Диаметр платформы составляет 80 метров, высота – 35 метров, а вес – около 4 000 тонн. Такая конструкция обеспечит безопасность ветрогенератора: установка будет отклоняться не более чем на 10 градусов в условиях тайфуна силой 17 баллов (максимальный уровень по шкале Бофорта) и сможет выдерживать ветер скоростью до 84 метров в секунду.

Плавучая ВЭС будет вырабатывать 22 млн киловатт-часов (кВт*ч) электроэнергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 30 тыс. человек. Генерируемое электричество будет подаваться на объекты добычи нефти и газа по подводным кабелям, что позволит экономить 10 млрд куб. м газа в год, которые использовались для выработки электроэнергии, а также сократить парниковые выбросы на 22 тыс. т в год.

Китай является мировым лидером по темпам развития прибрежной ветроэнергетики. По оценке ассоциации "Глобальная энергия", в КНР в 2022 г. было введено в эксплуатацию 6,8 гигаватта (ГВт) прибрежных ВЭС, тогда как во всем остальном мире – 2,6 ГВт. Глобальная мощность действующих прибрежных ВЭС по итогам 2022 г. достигла 57,6 ГВт, из которых 25,6 ГВт (44%) приходилось на Китай. Схожее соотношение характерно и для сегмента строящихся станций: к концу 2022 г. в КНР на стадии сооружения находилось 3,4 ГВт прибрежных ВЭС, тогда как во всем остальном мире – 9 ГВт.

Однако глубоководные ВЭС остаются редкостью, в том числе из-за невозможности использования стандартных ветроустановок на большой глубине. Преодолеть эти ограничения можно за счет ветрогенераторов пирамидальной формы. Например, французская Eolink в конце прошлого года приступила к созданию демонстрационной версии плавучей ВЭС, конструкция которой состоит из четырех почти смыкающихся башен, расположенных на квадратном основании и удерживающих лопасти на вершине. Установка будет сначала собираться на верфи, а затем выводиться в открытое море, где она будет крепиться ко дну с помощью тросов, якорей и так называемой системы динамического балласта, позволяющей поворачивать установку вокруг оси на 120 градусов.