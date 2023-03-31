«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Сотник – Евра» в Ханты-Мансийском автономном округе. ЛЭП участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Югры и Урала, а также обеспечивает светом более 40 тысяч жителей города Урай. Стоимость работ составила порядка 2 млн рублей.

Воздушная линия электропередачи протяженностью 91 км расположена в Кондинском районе. В ходе работ на ЛЭП энергетики установили более 200 изоляторов аэродинамического профиля. Современные устройства устанавливаются в верхней части гирлянды. Благодаря увеличенному диаметру они обеспечивают защиту всей гирлянды от атмосферных осадков и загрязнений. Это позволяет снизить риск технологических нарушений на ЛЭП.

За последние три года «Россети Тюмень» установили в регионе в рамках ремонтной программы более 2,4 тыс. таких устройств, укомплектовав ими 8 высоковольтных линий суммарной протяженностью свыше 460 километров. В апреле предприятие начнет установку аналогичных изоляторов на высоковольтной линии 110 кВ «Новая – Советская».

Всего в 2023 году югорские энергетики планируют отремонтировать более 670 км линий электропередачи 110 кВ. На реализацию этих задач компания направит 496 млн рублей. Выполнение всех мероприятий позволит повысить надежность электросетевого комплекса ХМАО-Югры и обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий главного нефтедобывающего региона страны.