Ульяновские энергетики начали подготовку к грозовому сезону

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» готовят объекты электросетевого хозяйства к прохождению грозового сезона.

Сезон гроз — серьезное испытание для электротехнического оборудования. Поэтому до начала грозового периода и во время его прохождения энергетики реализуют комплекс технических и организационных мероприятий по защите электрооборудования от возможных разрядов природного электричества.

Комплекс необходимых мероприятий разрабатывается на основании анализа предшествующих грозовых сезонов. Он включает в себя организацию осмотров линий электропередачи, распределительных устройств подстанций, проверку габаритов от проводов до пересекаемых объектов, сооружений, поросли. Энергетики проверяют состояние грозозащитных тросов, наличие и исправность контуров заземления, ограничителей перенапряжения, разрядников и других аппаратов, обеспечивающих защиту основного оборудования в грозовой период.

Для получения прогнозов о времени и характере грозовой активности в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета. Для предотвращения и ликвидации возможных последствий грозовых явлений на объектах электроэнергетики организовано тесное сотрудничество с подразделениями МЧС России и местными органами власти.

Особое внимание уделяется охране труда. С оперативным и ремонтным персоналом проводятся инструктажи и тренировки по определению мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи, а также по действиям персонала в грозовых условиях.

Тщательная и своевременная подготовка к грозовому сезону и выполнение всех намеченных мероприятий в совокупности создают надежную систему защиты энергообъектов от перенапряжений и позволяют снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с грозовыми явлениями.