По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского на базе филиала «Нижновэнерго» прошло выездное совещание технического блока Обществ, где были подведены итоги работы за 2022 год и определены цели и задачи на 2023 год.



Открыл совещание первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» Евгений Турапин, выступив с аналитическим докладом по итогам работы технического блока за 2022 год. Далее о результатах деятельности отчитались главные инженеры филиалов компаний. Особое внимание уделялось показателям аварийности, оперативно-технологического управления, технического обслуживания и ремонтов и энергоэффективности.



На протяжении мероприятия технические руководители обсуждали вопросы, касающиеся снижения травматизма и аварийности, формирование мероприятий программ повышения надёжности электросетевого комплекса филиалов Обществ, а также развитие собственного производства.



В завершение заседания были рассмотрены возможности использования передовых технологий как при новом строительстве, так и реконструкции линий электропередачи 6-10 кВ, а также опыт эксплуатации современного силового оборудования и дальнейшую перспективу его использования.

«От показателей деятельности технического блока напрямую зависит эффективность исполнения нашей основной обязанности – обеспечения надежного и качественного энергоснабжения наших потребителей. Это огромная ответственность, именно поэтому работа блока должна точно координироваться, выполняться своевременно и в полном объеме, с использованием современного инструментария и оптимальных схем управления», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.