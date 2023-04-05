Переименование Самарского металлургического завода

По решению владельца Акционерного общества «Арконик СМЗ» предприятие переименовано в Акционерное общество «Самарский металлургический завод» (сокращенное наименование – АО «СМЗ»). Данные изменения связаны с продажей российских производственных активов компании «Арконик» новому собственнику – ООО «Промышленные Инвестиции», которая состоялась в ноябре 2022 года.

«Мы завершаем плавный переход контроля над управленческими процессами к новому акционеру. Мы изменили наименование, что фактически стало возвращением к нашему историческому имени, обновили логотип и фирменный стиль. В процессе сейчас регистрация новой редакции Устава компании с новым наименованием. Важно отметить, что все эти изменения не отразятся на деловых отношениях с партнерами и не повлияют на существующие договорные обязательства СМЗ и их исполнение. Завод продолжает производственную и коммерческую деятельность в штатном режиме с сохранением всех рабочих мест. Мы нацелены и дальше наращивать локальное присутствие во всех сегментах рынка, а наши приоритеты остаются неизменными: безопасность труда и охрана окружающей среды, непрерывность всех производственных процессов и своевременное обеспечение заказчиков качественной продукцией», – отметил президент АО «СМЗ» Максим Смирнов.

Самарский металлургический завод – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Основанный в 1960 году, завод производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех видов алюминиевых сплавов. Производственные мощности завода позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта, внося существенный вклад в экономику и социальные инициативы региона. Владельцем 100% акций АО «СМЗ» является ООО «Промышленные Инвестиции», принадлежащее предпринимателю Михаилу Шелкову.