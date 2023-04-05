Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл по видеосвязи заседание президиума Государственного Совета. В рамках заседания заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил с докладом о предложениях и мерах по развитию потенциала отечественной промышленности.

Говоря о развитии индустриального потенциала России, Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, стране удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации.

Мы предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного – из дружественных стран – производства, начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования

- рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В свою очередь Денис Мантуров отметил необходимость дополнительно поддержать работу по НИОКРам и обратному инжинирингу за счёт части поступлений от сделок с «уходящим» иностранным бизнесом. По его словам, благодаря этому источнику также можно частично решить задачу дофинансирования программы поддержки региональных фондов развития промышленности. К этой задаче важно подключаться и на федеральном уровне.

Нами на днях было принято важное решение: увеличить для всех субъектов долю федерального фонда по программам совместного финансирования до 90 процентов и поднять максимально планку займа до 200 миллионов рублей. Тем самым мы сразу в 2,5 раза нарастили федеральное плечо поддержки, и надо этим активно пользоваться, прежде всего небольшим индустриальным компаниям

- подчеркнул вице-премьер – глава Минпромторга России.

Крупный бизнес может принять участие в кластерной инвестиционной платформе – все решения для запуска механизма уже приняты. Денис Мантуров поблагодарил Владимира Путина за утверждение закона по льготным страховым взносам, который дал возможность начать реализацию КИП:

23 марта уже прошло первое заседание МВК, на котором был утверждён перечень приоритетной продукции. И на прошлой неделе стартовал приём заявок. На сегодня в высокой стадии готовности 37 проектов на 900 миллиардов рублей. В этом месяце, после завершения отбора, планируется выдача первого кредита.

Вице-премьер добавил, что в отношении капиталоёмких инициатив технологического суверенитета очень важно смягчение банковских нормативов, которое будет обеспечено утверждением таксономии проектов (формирование прозрачных критериев и стандартов для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации). В свою очередь это существенно расширит доступ к льготным кредитам, которые предусмотрены инвестиционной платформой.

Денис Мантуров также отметил важность обеспечения для предприятий гарантированного спроса на разрабатываемую продукцию:

В этой части нам обязательно нужно масштабировать национальный режим на 223-й федеральный закон. Но делать это поэтапно, с учётом темпов освоения и наращивания выпуска новой продукции, а также уже свёрстанных инвестпланов крупных предприятий.

В части консолидации спроса необходимо также усилить работу по унификации отраслевых стандартов, как это уже делается в нефтегазовом машиностроении при участии компаний топливно-энергетического комплекса. По мнению вице-премьера – главы Минпромторга России, для защиты внутреннего рынка от контрафакта нужно восстановить государственный надзор над соблюдением техрегламентов по всей промышленной продукции, реализуя при этом риск-ориентированный подход.

Денис Мантуров рассказал, что льготное страхование технологических рисков при выходе на рынок новых образцов наряду с субсидированием пилотных партий позволит активнее внедрять высокотехнологичное оборудование. Он добавил, что до середины апреля будет завершена разработка механизма и сформирован список, охватывающий всю критическую номенклатуру.

Также на заседании поддержали расширение и продление инструментов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» после 2024 года: как отметил Денис Мантуров, бизнесу это необходимо для планирования «вдолгую» работы по закреплению на рынках опорных стран.

Минпромторг России поддерживает инициативу по обновлению материально-технической базы вузов. По словам Дениса Мантурова, в контур программы «Профессионалитет» необходимо вовлечь организации ОПК, но сперва смягчить требования по гостайне при прохождении производственной практики, а по дефицитным профессиям разрешить оборонным предприятиям участвовать в программе без софинансирования.