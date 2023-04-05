Завод «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) приобрел две установки для сушки гранул полимерных материалов. Оборудование позволит повысить технологичность переработки полимерных материалов и качество продукции для горнорудной и нефтедобывающей промышленности.

Для изготовления изоляции и оболочки кабеля используются полимерные материалы, которые поглощают влагу при транспортировке и хранении. Перед переработкой полимеров ее необходимо удалить, что позволяет улучшить характеристики изоляции и оболочки, исключить образование пор и стабилизировать процесс экструзии.

Новое сушильное оборудование интегрировано в состав экструзионных линий и исключает транспортировку гранулированных материалов, а также попадание в гранулы инородных предметов. Также возможно установить температуру сушки и подогрева для каждого материала, благодаря чему повышается технологичность переработки сырья.

«Сибкабель» является одним из ведущих производителей кабеля для горнорудной и нефтеперерабатывающей отраслей в нашей стране. Чтобы предлагать потребителям безопасный и надежный кабель, мы регулярно обновляем оборудование и совершенствуем технологию производства для безопасной эксплуатации наших кабелей», – отметил и.о. директора завода Сергей Липовка.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.