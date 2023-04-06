Утверждён ГОСТ Р 1.19–2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». Документ подготовлен ФАУ «ФЦС», подведомственным Минстрою России, совместно с Росстандартом.

Введение нового стандарта будет способствовать унификации требований к построению, изложению, оформлению и обозначению сводов правил (СП) и изменений к ним. В дальнейшем это обеспечит системный подход к формированию нормативной технической базы строительной отрасли.

«Утверждение первого основополагающего национального стандарта в области общей методологии стандартизации при разработке сводов правил – это результат совместной работы с Росстандартом по совершенствованию технического регулирования в рамках реализации дорожной карты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минстроя России. В комплексе с другими мероприятиями новый ГОСТ Р станет эффективным инструментом для решения задач по формированию современной нормативной базы в строительстве с учётом подходов, установленных Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – заявил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

СП разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти или госкорпорацией «Росатом» и содержат правила и общие принципы для обеспечения соблюдения технических регламентов. В стандарте впервые установлены требования к структуре такого документа по стандартизации как свод правил, учитывающие их специфику в сравнении с национальными стандартами.

«Утверждение стандарта стало одним из ключевых мероприятий в рамках сотрудничества и приоритетных целей взаимодействия Росстандарта и Минстроя России по вопросам совершенствования системы технического регулирования и стандартов для строительной отрасли с участием профессионального сообщества, формирования межотраслевой системы нормативных технических документов. Ведомства плотно сотрудничают в части совершенствования системы технического регулирования и стандартов для строительной отрасли. Так, в 2021 году на площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничества», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Разработка стандарта проходила на площадке технического комитета по стандартизации ТК 012 «Методология стандартизации». В работе принимали участие все заинтересованные организации, включая РСПП, Торгово-промышленную палату РФ, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», а также представители строительной, нефтегазовой, транспортной и других отраслей промышленности.

«Новый ГОСТ - первый основополагающий стандарт, разработанный коллективом ФАУ «ФЦС». Специалистами был учтен более чем десятилетний опыт работы учреждения по разработке и подготовке к утверждению сводов правил. Важно отметить, что новый стандарт может применяться не только для сводов правил строительной отрасли, но и для других направлений, поскольку разработчики максимально учли предложения всех заинтересованных организаций, представляющих интересы нормирования в области пожарной безопасности, транспорта и атомной отрасли», – отметил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

ГОСТ Р 1.19–2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» утверждён приказом Росстандарта и вступит в силу 1 июля 2023 года.