Комплексное развитие участка бывшей промзоны «№ 16 Вагоноремонт» площадью 2,71 гектара в Восточном Дегунине планирует провести компания ООО «КАМОТЕС». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве определен девелопер, которому предложено заключить договор на право комплексного развития участка бывшей промзоны «№ 16 Вагоноремонт». Инвестиции в реорганизацию участка составят около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта на севере Москвы появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Компания стала единственным участником аукциона на право реорганизации территории бывшей промзоны. В рамках комплексного развития участка планируется возвести более 81 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Начать строительство объектов застройщик сможет после заключения договора с городом и разработки проектной документации.

«На участке бывшей промзоны в Восточном Дегунине могут быть размещены технопарк и фармацевтическое производство, а также офисы и магазины. Кроме того, в рамках комплексного развития здесь должны быть проведены работы по благоустройству и озеленению», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Территория имеет хорошую транспортную доступность, есть возможность выезда на расположенное рядом Дмитровское шоссе, поблизости находится станция МЦД «Лианозово».