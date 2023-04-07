Единственный на территории Сахалинской области агропромышленный парк с распределительным центром строит новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Южная». Объем вложений в реализацию проекта компании «САХПАРК», по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), составляет 3,5 млрд рублей. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2024 года.

Логистический центр разместится на территории Южно-Сахалинска. Он будет создан как единый комплекс переработки, хранения и реализации продукции, выращенной местными сельхозпроизводителями. Мощность оптово-распределительного комплекса площадью более 10 тыс. кв. метров рассчитана на единовременное хранение 15 тыс. тонн продовольствия и грузооборот до 140 тонн в сутки. Здесь же разместится овощехранилище вместительностью 1 тыс. тонн, оборудованное пластиковыми ящиками. Для переработки сельхозпродукции построят отдельный корпус, выделят 19 изолированных друг от друга секций для различных производств. Помимо овощей здесь можно будет готовить рыбные и мясные консервы и полуфабрикаты, кондитерские изделия, молочную продукцию. В корпусах установят современное производственное, погрузочно-разгрузочное и холодильное оборудование, рассчитанное на различные режимы температуры и влажности, системы видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, подключат к инфраструктуре.

«Мы планируем создать удобный для наших местных производителей производственно-складской комплекс с оптово-распределительным центром, парковками, подключить его к инженерным коммуникациям и дорожной инфраструктуре, благоустроить территорию. Стараемся максимально ускориться. Уже выполнили работы по устройству временных дорог, котлованов и фундаментов, смонтировали металлоконструкции основных зданий, вложив дополнительные средства. Каждый арендатор получит готовое офисное место и открытую площадку, которую можно будет запроектировать под свой вид производства. Здесь же откроем и собственный цех по упаковке сельхозпродукции, которая будет храниться на территории агропарка, чтобы она сохраняла привлекательный вид и вкусовые качества. Виды фасовки будут разными – пакеты, овощная сетка, лотки и стрейч-пленка. Реализовывать будем в супермаркетах области под собственной торговой маркой – чтобы продукция нашего центра была узнаваемой», - рассказал генеральный директор ООО «САХПАРК» Дмитрий Вдовин.

«На территории Сахалинской области сегодня действуют три преференциальных режима. Это две сахалинские ТОР – «Южная» и «Горный воздух», и еще одна на Курильских островах – ТОР «Курилы», свободный порт Владивосток и преференциальный режим Курильские острова РФ (КОРФ). В общей сложности 103 резидента реализуют инвестиционные проекты, в которые уже вложено около 56 млрд рублей. 27 резидентов уже запустили свои проекты в различных сферах экономики: сельское хозяйство и животноводство, туризм, логистика и транспорт, добыча полезных ископаемых, сфера услуг. На предприятиях инвесторов созданы рабочие места для 5 тысяч сахалинцев», - сообщил генеральный директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.

По данным КРДВ, в настоящее время около 180 дальневосточных и арктических инвесторов реализуют проекты в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности с общим объемом заявленных вложений в размере более 170 млрд рублей (ТОР - 74 проекта, СПВ – 76, АЗРФ – 26). Причем треть из них (63 компании) уже приступили к выпуску продукции и готовы адаптироваться к запросам рынка. В результате полного запуска всех предприятий более 18 тысяч дальневосточников и северян получат работу. Фактически резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ, работающие в этой отрасли, вложили в экономику макрорегионов 66,5 млрд рублей и трудоустроили 6,4 тыс. местных жителей.