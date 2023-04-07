С 10 по 14 апреля в заречных районах Якутии будет проведен второй этап работ по капитальному ремонту магистральной высоковольтной линии КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча», питающей Амгинский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский улусы.

Во время проведения ремонтных работ с 10 по 14 апреля будет произведено ограничение электроснабжения потребителей в дневное время в некоторых населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов, а также в селе Дая-Амга Таттинского улуса. Электроснабжение потребителей в Таттинском, Томпонском и Усть-Майском улусах, в части населенных пунктов Амгинского и Чурапчинского улусов будет осуществляться по временной схеме с дизельных электростанций. Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» напоминают, что при необходимости будет вводиться веерный график ограничений.

Кроме того, в эти дни продолжаются капитальные ремонты ЛЭП с заменой опор и проводов на территориях Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и города Якутска.

«В рамках работ по капитальному ремонту производится замена опор и проводов, причем работы выполняются в основном ранней весной и поздней осенью, когда состояние грунта позволяет тяжелой спецтехнике добираться до удаленных участков и нет большой токовой нагрузки на линии электропередачи», — подчеркивает директор ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Петр Иванов.

Временное ограничение электроснабжения – необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальными образованиями и Ленским управлением Ростехнадзора. С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/ и на официальном телеграм-канале https://t.me/Yakutskenergo.