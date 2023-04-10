"Вайлдберриз" нарастит складские мощности в Электростали

Компания «Вайлдберриз», которая является резидентом индустриального парка Victoria Industrial, приступила к III этапу строительства складского комплекса в городском округе Электросталь.

«В рамках III этапа ведется строительство третьего корпуса комплекса, где также предусмотрена административно-бытовая часть. Его площадь составит почти 105 тысяч кв. метров. Ожидается, что строительство этого объекта будет завершено до конца 2023 года. Полная реализация проекта, предполагающего три очереди строительства, в перспективе позволит создать около 20 000 рабочих мест», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, что в Подмосковье на сегодняшний день работают 67 индустриальных парков – территорий с инфраструктурой, полностью подготовленной для промышленных объектов.

Подобрать участки для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках Подмосковья, можно на инвестиционной карте Московской области.