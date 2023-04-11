Группа компаний "Основа" планирует открыть около 50 комплексов "Термолэнд" в столичном регионе и крупнейших городах РФ в ближайшие несколько лет. Общий объем инвестиций может оставить примерно 30 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник президент девелоперской группы компаний Александр Ручьев.

"Потребуется большой объем инвестиций - где-то около 30 млрд рублей. В ближайшие несколько лет планируем создать около 50 таких комплексов, заполнить вакуум после ухода крупных иностранных компаний и стать новым видом здорового досуга для населения", - сказал он.

Во вторник в рамках выставки по коммерческой недвижимости и ретейлу NatMallExpo ГК "Основа" и группа "Инпром Эстейт" подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. По его условиям, девелопер откроет в Оренбурге в ТРК "Армада" флагманский комплекс "Термолэнд" на площади 17 тыс. кв. м.

На текущий момент в стадии реализации у компании 10 проектов совокупной площадью более 100 тыс. кв. м, включая четыре в столичном регионе, площадью порядка 50 тыс. кв. м. В регионах, помимо Оренбурга, комплексы "Термолэнд" в ближайшие два года появятся в Ярославле, Екатеринбурге, Мурманске и других городах.

Семейные термальные комплексы "Термолэнд" - городские курорты для круглогодичного отдыха людей всех возрастов. В каждом предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры, банные комплексы, детские зоны, кафе и бары.

Группа компаний "Основа" - девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после продажи своих акций.