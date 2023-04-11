На "Золотом кольце" отремонтируют мост через реку Ветруша

Приведение в нормативное состояние автодорог на популярных туристических маршрутах, в том числе к местам поклонения духовным святыням, является приоритетной задачей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Недавно Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по одному из таких объектов в Ярославской области. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» пройдет капитальный ремонт моста через реку Ветруша с расширением автомобильных подходов.

Мостовое сооружение из железобетонных конструкций было построено на реке Ветруша в 1974 году по направлению Углич-Ярославль. Сегодня участок находится на 1478 км федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо», проходящей по маршруту Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль.

Ближайшие населенные пункты к участку дорожно-строительных работ – деревня Полушкино и деревня Черные в Ярославской области.

«Мост через реку Ветруша переустроят с увеличением проезжей части и расширением подходов к нему, что повысит безопасность движения и пропускную способность трассы «Золотое кольцо» на данном участке», – подчеркнул эксперт Главгосэкспертизы Максим Котов.

Строительная длина участка капитального ремонта (в границах объемов работ) составит 474,84 м. Проектной документацией также предусмотрено устройство съезда с автодороги Р-132 к территории жилой застройки, а также установка двух локальных очистных сооружений перед мостом.

Заказчик – Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства.

Генеральный проектировщик – ООО «РосИнсталПроект».