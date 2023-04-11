Выдано 147 разрешений на строительство объектов общей площадью около 2,86 млн кв. м за первый квартал этого года, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"По итогам первого квартала 2023 года объем перспективного строительства в городе увеличился на 2,86 млн "квадратов", застройщики инициировали почти полторы сотни новых проектов", — рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за первые три месяца текущего года было выдано 51 разрешение на строительство жилья площадью около 1,9 млн кв.м.

Больше всего разрешений на строительство в первом квартале 2023 года было выдано в Новомосковском административном округе – 29 документов, Западном округе – 17 разрешений, Северном и Северо-Восточном – по 16 документов.

"Доля инвесторских проектов в общем объеме объектов, на которые получено разрешение в первом квартале, составляет почти 60%. При этом мы говорим не только о строительстве жилых метров, но и о создании за счет частных инвесторов сопутствующей инфраструктуры", — пояснил Бочкарев.

Он добавил, что в городе будет построено 17 новых школ и детских садов и 7 медицинских учреждений. Административно-деловая часть города пополнится 10 офисными центрами, а рост промышленного потенциала обеспечат 9 производственных объектов.