РАТМ Холдинг станет системным партнером Курганской области

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран и губернатор Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение о сотрудничестве.

Взаимодействие РАТМ Холдинга и правительства Курганской области предусматривает реализацию основных направлений социально-экономического развития региона с целью улучшения инвестклимата, создания наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности, промышленного производства, общественно значимых инициатив, что приведет к росту количества рабочих мест и налоговых поступлений в консолидированный областной бюджет.

По оценке Президента Российской Федерации Владимира Путина, в 2022 году Курганская область продемонстрировала лучшую динамику в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – напомнив об этом, Вадим Шумков подчеркнул: в регионе продолжают совершенствовать бизнес-среду. Он акцентировал внимание на мерах поддержки инвесторов – одним из ключевых вопросов для них является кадровый и потому в учреждения среднего профессионального образования поступило госзадание на обучение специалистов, востребованных через три-пять лет.

Как сообщил Эдуард Таран, РАТМ Холдинг готов к системному партнерству с Курганской областью. Так, строительство индустриального парка в ТОСЭР «Катайск» становится стратегической необходимостью для диверсификации экономики монопрофильного муниципального образования и позволит снизить зависимость от градообразующего предприятия – АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, входит в число крупнейших производителей насосов в России, актив РАТМ Холдинга). В том числе, будут сформированы предпосылки к организации на базе площадки насосного кластера, как следствие, усилится и потенциал компании.

­ – КНЗ выпускает конкурентоспособную импортозамещающую продукцию и заинтересован в кооперации с изготовителями комплектующих и другими игроками рынка, – комментирует Эдуард Таран. – Например, КНЗ и АО «Атомредметзолото» планируют создать в промпарке «Катайск» совместное предприятие по разработке насосных агрегатов. Компетенции и ресурсы КНЗ позволяют предлагать уникальные решения для атомной отрасли, завод поставляет насосы на АЭС «Аккую» (Турция), имеет собственную испытательную лабораторию, аккредитованную Росатомом. Кроме того, в РАТМ Холдинге рассматривают возможность участия в инфраструктурных проектах, связанных с обработкой вторичного сырья. Следуя принципам ESG, мы стремимся поддерживать устойчивость моногородов, тем самым, опосредованно повышаем уровень жизни граждан.

Напомним, в октябре 2022 года КНЗ вошел в список ESG-индекса компаний, составленный РБК и рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги».