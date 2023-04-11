 

Марат Хуснуллин: В Мариупольский морской порт доставлено почти 2 тыс. тонн строительных материалов для восстановления новых регионов

11 апреля 2023, 16:44 363 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя доставлены строительные материалы общим весом 1,9 тыс. т. Они предназначены для восстановления объектов в новых регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Продолжаем формировать единый транспортно-логистический каркас, в который входят автомобильные дороги, железнодорожное сообщение и морские пути. Эта работа позволяет начать активное развитие и смежных сфер. Так, в порт Мариуполя из Ростова-на-Дону доставлено почти 2 тыс. т строительных материалов. Это кирпич, газоблоки, сухие строительные смеси, грунтовки, наливной пол, клей и гидроизоляционные материалы – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов», – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска.

Ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определено ФАУ «РосКапСтрой».

«Для организации грузооборота с новыми регионами морским путём обеспечена регистрация ФАУ “РосКапСтрой” в качестве грузоотправителя и грузополучателя в портах Азово-Черноморского бассейна. В ближайшие три месяца запланировано ещё не менее шести рейсов», – рассказала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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