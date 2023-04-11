Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя доставлены строительные материалы общим весом 1,9 тыс. т. Они предназначены для восстановления объектов в новых регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Продолжаем формировать единый транспортно-логистический каркас, в который входят автомобильные дороги, железнодорожное сообщение и морские пути. Эта работа позволяет начать активное развитие и смежных сфер. Так, в порт Мариуполя из Ростова-на-Дону доставлено почти 2 тыс. т строительных материалов. Это кирпич, газоблоки, сухие строительные смеси, грунтовки, наливной пол, клей и гидроизоляционные материалы – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов», – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска.

Ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определено ФАУ «РосКапСтрой».