Системный оператор ввел в эксплуатацию модернизированный модуль передачи неоперативной технологической информации от энергообъектов. Протестированная в ходе совместных с ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» испытаний технология внедрена в эксплуатацию на 15 объектах в ОЭС Востока, Сибири, Средней Волги, Центра и Юга.

Модуль передачи неоперативной технологической информации – кроссплатформенное цифровое решение, разработанное Системным оператором. Модуль является ключевым элементом комплексной системы сбора неоперативной технологической информации с энергообъектов ипредназначен для передачи в диспетчерские центры Системного оператора осциллограмм аварийных событий, результатов определения мест повреждений на линиях электропередачи, а также текстовых отчетов об аварийном событии и журналов срабатываний микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

Полученная информация позволяет специалистам АО «СО ЕЭС» принимать своевременные и оптимальные решения при ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России.

Помимо этого, данные осциллограмм используются работниками Системного оператора при анализе работы устройств РЗА и помогают разрабатывать необходимые противоаварийные мероприятия с целью предотвращения повторений неправильной работы устройств РЗА, установленных на других объектах электроэнергетики, по аналогичной причине. Кроме того, они применяются в новой автоматизированной системе анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики.

«Технология развивается Системным оператором с 2018 года и позволяет осуществлять анализ работы устройств релейной защиты при коротких замыканиях путем сравнения их фактического поведения в части пусков и срабатываний с поведением их цифровых «двойников» при моделировании аналогичного короткого замыкания на цифровой модели энергосистемы. Этот подход в конечном счете позволяет повысить надежность работы устройств РЗА за счет раннего выявления скрытых дефектов», - отметил начальник службы релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС» Александр Козырев.

Новый программный модуль передачи неоперативной технологической информации пришел на смену решению, разработанному в 2016 году. Ключевой целью доработки модуля стало повышение его эффективности, обеспечение совместимости программного обеспечения с отечественной операционной системой, переход на использование серии стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» (CIM).

Модификация модуля произведена в том числе с учетом требований выпущенного в 2021 году ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования».

«Решение внесено в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и распространяется на условиях бесплатной лицензии. Оно позволяет оптимизировать один из ключевых для энергетики деловых процессов по информационному обмену», - заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов.

Проведенное в период с декабря 2022 года по март 2023 года совместно с ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» тестирование модуля подтвердило его готовность к внедрению. В настоящее время модуль успешно используется на 15 объектах ПАО «РусГидро» в операционных зонах пяти из семи филиалов Системного оператора Объединенных диспетчерских управлений.

Работу по развитию систем учета и анализа функционирования устройств РЗА на объектах электроэнергетики класса напряжения 110 кВ и выше Системный оператор осуществляет в рамках выполнения требований по техническому учету и анализу функционирования РЗА, установленных правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. На сегодняшний день в фокусе внимания компании находится свыше 150 тысяч устройств РЗА.