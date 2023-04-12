В Москве-Сити построят жилой небоскреб высотой в 85 этажей

Еще один жилой небоскреб планируется построить на территории делового центра «Москва-Сити».

«В здании высотой 340 метров будет предусмотрен 4-уровневый паркинг и 3-этажный стилобат, в котором появится вся необходимая для резидентов инфраструктура. В стилобате также будет расположен крупноформатный детский досуговый центр, офисный центр, кофейня, а также торговые площади», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, проект строительства многофункционального жилого комплекса в 1-м Красногвардейском проезде утвержден. «Небоскреб будет расположен в шаговой доступности к "Москве-Сити", трем станциям метро и МЦК, а также неподалеку от Пресненской набережной и Садового кольца – 3,5 км», - уточнил заместитель Мэра.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что небоскреб, название которого вдохновлено деятельностью легендарного академика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, спроектировало бюро СПИЧ.

«Используя привычную для высотных объектов палитру из стекла и металла, архитекторы сумели создать динамичный и неожиданный образ. Вершина башни представляет собой каскад остекленных объемов и защищенных прозрачными ограждениями террас. С одних ракурсов это смотрится, как волна, с других как традиционный для московских высоток шпиль», – отметил Сергей Кузнецов.

Автор проекта Сергей Чобан рассказал, что работа над этим высотным зданием началась несколько лет назад.

«Мы ставили перед собой задачу создать башню, с одной стороны, отвечающую всем современным тенденциям высотного строительства, а с другой – обладающую силуэтом, узнаваемым с разных расстояний и ракурсов, и динамичной поверхностью фасада, реагирующей на различные состояния природы, дневного и вечернего света. Панорамное остекление наилучшим образом соответствует функциям небоскреба, а большую индивидуальность ему придают выполненные из металла импосты, подчеркивающие устремленность объема ввысь, и декоративные треугольные консоли, расположенные со смещением по диагонали и формирующие своего рода спираль, словно оплетающую высотку», - рассказал Сергей Чобан.

«Мы спроектировали дом, соответствующий самым высоким требованиям и даже превосходящий ожидания взыскательных покупателей. Являясь самым новым жилым небоскребом в Москва-Сити, «Дом Дау» станет и чудом инженерной мысли, и уютным и комфортным домом для резидентов. Для них на кровле стилобата появятся приватный внутренний двор с собственным садом, зоной для йоги и воркуатом, а также крупноформатный детский досуговый центр», - подчеркнул основатель ГК «Сумма элементов» Георгий Плиев.

«Дом Дау» реализуется ГК «Сумма элементов» совместно с инвестиционным партнером Capital Group в Пресненском районе Москвы.

