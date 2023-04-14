Еще три высокотехнологичных производства начали работать на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В церемонии открытия приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Новые предприятия будут специализироваться на выпуске электрогрузомобилей EVM PRO на базе российского шасси УАЗа (ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус»); лазеров и лазерного оборудования (ООО «ЛАССАРД»); устройств с использованием высокотехнологичных решений в области передачи данных (ООО «Бифорком Тек»).

«Технополис “Москва” и в целом промышленность Москвы активно развиваются, несмотря на санкции, а может быть, отчасти и благодаря им. В целом в этом году рост промышленности составит около восьми процентов. Мы видим на примере технополиса “Москва” — будет до конца года открыто еще порядка 10 предприятий. Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия. Это первое производство, по сути дела, грузовых электромобилей в стране, производство лазерного оборудования и лазеров и телекоммуникационного оборудования, которое нужно для сотовых операторов. И вообще для промышленности страны очень важное производство», — сказал Сергей Собянин.

Он также добавил, что и ОЭЗ «Технополис Москва», и промышленность столицы обрели устойчивую динамику развития благодаря усилиям бизнеса и поддержке Правительства России.

Первые отечественные электрогрузовики

Площадь комплекса по производству электрогрузовиков— свыше 2,7 тысячи квадратных метров. Он включает цеха металлообработки (помещение со станками с нагрузкой на пол до пяти тонн на квадратный метр) и крупноузловой сборки, а также электротехнический цех (производство электродвигателей, бортовой электроники будет открыто в третьем квартале 2023 года).



В комплекте с электрогрузомобилем EVM PRO идет портативное зарядное устройство 40 киловатт, позволяющее в случае необходимости полностью зарядить автомобиль за два часа..



Производственный процесс обеспечен преимущественно отечественными компонентами и не зависит от зарубежных поставщиков. 77 процентов комплектующих произведено в России, включая стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик. Собственной разработкой предприятия является силовая установка — синхронный электродвигатель и силовая электроника, а также бортовая электроника и программное обеспечение. Мощности позволяют выпускать до тысячи автомобилей в год.



По словам Дениса Мантурова, ключевым моментом стало формирование собственных компетенций.

«То есть для выпуска первых экземпляров приобретались готовые технологические решения. Но с каждым месяцем уровень собственных технологических решений будет повышаться», — отметил Денис Мантуров.

Он добавил, что это касается электрического двигателя, всей бортовой электроники и в перспективе — батарей. И Москва, и другие потребители, которые заинтересованы в экологическом транспорте, будут формировать стабильный заказ.



Инвестиции в реализацию проекта составили почти 393 миллиона рублей. Создано 104 рабочих места. Средняя месячная заработная плата составляет 142 тысячи рублей.



Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге проходит тест-драйв первого российского электрогрузомобиля с участием компаний Whoosh, «ЕвроАвто», «Максидом» и «Петрович». Также в числе потенциальных заказчиков — «Почта России», «РЖД», «Газпромнефть», «Леруа Мерлен», «Мосэнерго», Ozon, Wildberries. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге проходит тест-драйв первого российского электрогрузомобиля с участием компаний Whoosh, «ЕвроАвто», «Максидом» и «Петрович». Также в числе потенциальных заказчиков — «Почта России», «РЖД», «Газпромнефть», «Леруа Мерлен», «Мосэнерго», Ozon, Wildberries.



Использование одного электрогрузомобиля позволит снизить выбросы углекислого газа в среднем до 10 тонн в год.

Лазеры и лазерное оборудование

Лазеры и лазерное оборудование будут производить в комплексе площадью четыре тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой продукции — станки лазерной резки, лазеры и лазерные системы, оптомеханические изделия, волоконно-оптические кабели.



Инвестиции в реализацию проекта составили 230 миллионов рублей. Создано 140 рабочих мест. Средняя месячная заработная плата — 130 тысяч рублей.



Московские потребители закупают около 40 процентов продукции группы компаний «ЛАССАРД». Остальная часть поставляется в 40 регионов России — Санкт-Петербург, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Челябинскую и Ярославскую области, Удмуртскую и Чувашскую республики, Ставропольский край, а также экспортируется в семь стран мира — Белоруссию, Грецию, Казахстан, Китай, Кубу, Таджикистан и Южную Корею.



Большая часть (70 процентов) основного производственного оборудования и комплектующих производится в России, 30 процентов импортировано из-за рубежа.



Отрасли применения продукции — микроэлектроника, медицина, энергетическая промышленность, автомобиле- и самолетостроение, нефтегазовая промышленность, системы связи и телекоммуникации.



В числе основных заказчиков — АО «Концерн “Радиоэлектронные технологии”», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”», АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского», Минздрав России.

Выпуск устройств с использованием технологий в области передачи данных

Площадь третьего производственного комплекса составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой «Бифорком Тек» продукции — коммутаторы для центров обработки данных, маршрутизаторы, автоматизированные рабочие места.



К основным направлениям деятельности предприятия относятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка программного обеспечения, проектирование и производство оборудования, инжиниринг и сервисное обслуживание.



Инвестиции в реализацию проекта составили 933 миллиона рублей. Создано 129 рабочих мест. Средняя месячная заработная плата — 198 тысяч рублей.



Московские потребители закупают 70 процентов продукции предприятия. Остальная часть поставляется в другие регионы России.