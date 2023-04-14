13 апреля состоялся визит делегации слушателей программы МВА «Цифровая экономика» в Главный диспетчерский центр Системного оператора.

Программа МВА «Цифровая экономика» реализуется Московским физико-техническим институтом совместно с Московским государственным институтом международных отношений. Важной частью программы является посещение ее слушателями наиболее успешных российских компаний из различных отраслей и изучение на практике современных подходов к цифровизации экономики, бизнеса и науки.

Гости ознакомились с передовыми решениями Системного оператора в области цифровизации, технологиями, применяемыми в современном оперативно-диспетчерском управлении, и с конкретными эффектами от их использования для повышения надежности и управляемости Единой энергосистемы страны.

В рамках визита заместитель главного диспетчера по оперативной работе АО «СО ЕЭС» Александр Курлюк провел экскурсию на диспетчерский щит и подробно рассказал о технологии оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

«Системный оператор является одним из лидеров в электроэнергетике по внедрению инновационных цифровых технологий, таких как дистанционное управление энергообъектами из диспетчерских центров, системы мониторинга переходных режимов, агрегирование ресурсов управления спросом розничных потребителей. Из ключевых цифровых технологий, используемых непосредственно в самом Системном операторе – система мониторинга запасов устойчивости при расчете электроэнергетических режимов, современный оперативно-информационный комплекс и средства коллективного отображения информации, а также компьютерные тренажеры для поддержания неизменно высокого уровня готовности диспетчерского персонала», – сообщил участникам Александр Курлюк.

Начальник Службы информационной модели АО «СО ЕЭС» Николай Беляев провел лекцию на тему «Цифровые технологии в автоматизированных системах диспетчерского управления», в рамках которой ознакомил слушателей со структурой автоматизированных систем диспетчерского управления, а также подробно рассказал о ключевых цифровых технологиях и перспективой их развития.

«Наша компания использует цифровые технологии уже многие десятилетия. При разработке программы цифровой трансформации уровень цифровой зрелости был определен, как «продвинутый». Мы эксплуатируем большое количество информационно-управляющих систем, позволяющих осуществлять надежное и эффективное управление ЕЭС и обеспечивать ее развитие. Также Системный оператор является одним из идеологов и лидеров отрасли по внедрению стандартов Общей информационной модели – CIM, направленных на унификацию информационного обмена между субъектами отрасли. При внедрении цифровых технологий Системный оператор опирается на программные решения отечественных разработчиков», - отметил Николай Беляев.

Помимо посещения диспетчерского щита и лекции, гости посетили Центр подготовки персонала, где ознакомились с действующей в компании системой профессиональной подготовки и повышения квалификации диспетчерского персонала с использованием современных программных продуктов и режимных тренажеров нового поколения.